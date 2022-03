MorphoSys mit beeindruckendem Start!

Bei MorphoSys geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund acht Prozent aufwarten. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles MorphoSys-Aktien verkaufen? [ ]

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles MorphoSys-Aktien verkaufen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles MorphoSys-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 25,97 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher er?ffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, k?nnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. F?r alle MorphoSys-Aktion?re d?rfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Ist das bei MorphoSys jetzt der Beginn einer neuen Rallye oder geht es in K?rze wieder runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

