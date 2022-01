MorphoSys mit Kavaliersstart!

MorphoSys springt heute regelrecht nach oben. Immerhin schie?t der Kurs rund vier Prozent in die H?he. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 31,79 EUR. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien er?ffnen f?r 2022 die gr??ten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund zw?lf Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 35,63 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Bei MorphoSys d?rfte es also in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 51,64 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Wie geht es bei MorphoSys jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.