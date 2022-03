MorphoSys: Was f?r ein Tag!

MorphoSys ist heute im Bullenmodus. Schlie?lich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Aktuell kostet der Titel damit 26,10 EUR. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken. Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.F?r eine ausf?hrliche [ ]

MorphoSys ist heute im Bullenmodus. Schlie?lich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Aktuell kostet der Titel damit 26,10 EUR. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 26,70 EUR. Bei MorphoSys geht es jetzt also besonders hoch her!

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn diese Linie verl?uft bei 39,32 EUR, sodass f?r MorphoSys Abw?rtstrends gelten. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

