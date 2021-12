MorphoSys ? Was geht denn hier ab?

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht MorphoSys den heutigen Handelstag. Bei einem Anstieg der Aktie um rund zwei Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Bisher lag dieses Low bei 31,57 EUR. Spannung ist f?r die n?chsten Tage also garantiert.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Bei 56,06 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abw?rtstrends gelten. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Wie es bei MorphoSys weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

