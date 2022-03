NEL-Aktie verliert massiv. DAS steckt hinter dem Absturz!

Nel-Aktion?re d?rften sich heute Morgen verwundert die Augen reiben. Schlie?lich geht der Kurs der Aktie nach den zuletzt durchaus ?berzeugenden Tagen m?chtig in die Knie. Zur Mittagsstunde verliert Nel rund sechs Prozent und kostet damit jetzt noch 1,60 Euro. Dabei hat sich an der gigantischen Perspektive f?r das Unternehmen nichts ge?ndert. Was steckt also hinter [ ]

Nel-Aktion?re d?rften sich heute Morgen verwundert die Augen reiben. Schlie?lich geht der Kurs der Aktie nach den zuletzt durchaus ?berzeugenden Tagen m?chtig in die Knie. Zur Mittagsstunde verliert Nel rund sechs Prozent und kostet damit jetzt noch 1,60 Euro. Dabei hat sich an der gigantischen Perspektive f?r das Unternehmen nichts ge?ndert. Was steckt also hinter diesem massiven Kursverlust?

Gestern Abend nach B?rsenschluss hat der Konzern eine erfolgreich durchgef?hrte Kapitalerh?hung bekannt gegeben. Zu einem Kurs von umgerechnet 1,60 wurden insgesamt knapp 100 Millionen neuer Aktien ausgegeben. Damit konnte der Konzern etwas mehr als 150 Millionen Euro frisches Geld einsammeln, das f?r den Ausbau der Produktionskapazit?ten genutzt werden soll. Der heutige Aktienkurs hat sich also ?lediglich? bei dem Ausgabekurs der neuen Aktien eingependelt.?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

