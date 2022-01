Nel ASA: Das hat gesessen!

Regelrechte Qualen m?ssen heute Nel ASA-Anleger durchleben. Schlie?lich sieht der Kurs mit einem Minus von rund vier Prozent nicht gut aus. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 1,40 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und B?ren.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Nel ASA hat n?mlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterst?tzung. Die Aktie m?sste nur rund eins Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese Marke liegt bei 1,38 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Turnaround-J?ger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto “Geiz ist geil” einen geh?rigen Rabatt. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, d?rfte sich heute best?tigt sehen.

