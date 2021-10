Nel ASA: Das neue Kursziel hat es in sich!

Bei Nel ASA mehrten sich in den vergangenen Tagen die guten Nachrichten. So meldeten die Norweger gleich drei neue Auftr?ge. Heute zieht endlich auch wieder der Aktienkurs an, sodass Nel den Rutsch auf ein neues Jahrestief noch abwenden konnte. Angesichts dieser positiven Nachrichten meldet sich nun die Royal Bank of Scotland zu Wort mit einer [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.