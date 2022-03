Nel ASA geht richtig ab!

Die Bullen geben heute bei Nel ASA den Ton an. So schie?t die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Pl?tze wieder. War das der Startschuss eines neuen H?henflugs?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus bringt die Aktie n?mlich n?her an eine charttechnische H?rde heran. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund neun Prozent. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 1,90 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zus?tzlich R?ckendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 1,55 EUR komplett gr?nes Licht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit f?r (stark) steigende Kurse in Aufw?rtstrends einfach h?her ist als f?r fallende.

