Nel ASA: In Deckung gehen ist angesagt!

Nel ASA-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Schlie?lich st?rzt der Kurs rund sechs Prozent in die Tiefe. Die Papiere kosten damit nur noch 1,43 EUR. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerst?rt. Da sich Nel ASA mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 1,38 EUR. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns.

Turnaround-J?ger k?nnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute mit einem kr?ftigen Nachlass. F?r Nel ASA-Skeptiker d?rfte die aktuelle Bewegung dagegen keine ?berraschung sein.

