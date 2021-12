Nel: B?rse honoriert die neuen Auftr?ge. Aktie explodiert zum Wochenauftakt!

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel Hydrogen findet endlich wieder zu alter St?rke zur?ck. Denn nachdem der Konzern an Heiligabend gleich zwei neue Auftr?ge verk?nden konnte, schie?t die Aktie heute regelrecht nach oben? So vermeldete Nel p?nktlich zum Fest den Auftrag ?ber die Produktion und Lieferung von Wasserstoff-Tankstellen in die USA f?r einen Gegenwert von rund sechs Millionen US-Dollar.?

Dar?ber hinaus soll Nel auch ein Elektrolyseur-System an einen europ?ischen Kunden im Wert von rund drei Millionen Euro liefern. Die M?rkte honorieren diese Entwicklung eindrucksvoll. Denn zum Auftakt in die letzte Woche des Jahres explodiert Nel um mehr als f?nf Prozent auf ?ber 1,60 Euro. Damit k?nnte die Aktie nun die Trendwende geschafft haben, zumal sich das n?chste Ziel jetzt schon auf 1,75 Euro stellt.?

Nimmt NEL jetzt also wieder an Fahrt auf? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Wie gro? sind die Perspektiven f?r gr?nen Wasserstoff und damit f?r NEL? Oder ist die Aktie nur etwas f?r hartgesottene Zocker? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.