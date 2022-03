NEL: Die Perspektive ist gigantisch! Aktienkurs vor neuem H?henflug.?

Nachdem es f?r den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel zuletzt monatelang an der B?rse nur nach unten ging, scheint die Aktie jetzt den Turnaround geschafft zu haben. Denn die Diskussion um die Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands hat zu einem massiven Umdenken in der EU-Kommission gef?hrt und k?nnte die angestrebte Energiewende deutlich beschleunigen. Dabei scheinen die Norweger bereit, sich ein gro?es St?ck vom Kuchen zu sichern ?

So werden im neuen Werk in Her?ya werden mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb die f?r die Gewinnung von Wasserstoff n?tigen Elektrolyseure produziert. Dabei k?nnen die Produktionskapazit?ten sogar noch einmal deutlich vergr??ert werden, sofern die Nachfrage tats?chlich explodiert. Die B?rse honoriert diese Entwicklung mit deutlich steigenden Kursen. Denn nachdem Nel-Aktien noch im Februar zeitweise f?r 1,06 Euro zu haben waren, m?ssen mittlerweile schon wieder rund 1,75 Euro hingebl?ttert werden.?

Der Ukraine-Konflikt könnte ein Beschleuniger für die NEL-Entwicklung der nächsten Jahre sein. Das Unternehmen ist mit der neuen Produktionsstätte in Herøya jedenfalls gut aufgestellt.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

