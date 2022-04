NEL fasst jetzt auch in Deutschland Fu?. Startet nun die Rallye 2.0?

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist nach monatelanger Talfahrt endlich in der Erfolgsspur zur?ck. Jetzt bekommt das Unternehmen ?ber die Beteiligung an Everfuel auch in Deutschland einen Fu? in die T?r. Die B?rse honoriert diese positive Entwicklung, sodass NEL quasi jederzeit die n?chste Rallye-Stufe z?nden kann.? Der Ukraine-Krieg hat die ohnehin schon hohen Kosten f?r fossile [ ]

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist nach monatelanger Talfahrt endlich in der Erfolgsspur zur?ck. Jetzt bekommt das Unternehmen ?ber die Beteiligung an Everfuel auch in Deutschland einen Fu? in die T?r. Die B?rse honoriert diese positive Entwicklung, sodass NEL quasi jederzeit die n?chste Rallye-Stufe z?nden kann.?

Der Ukraine-Krieg hat die ohnehin schon hohen Kosten f?r fossile Brennstoffe noch einmal regelrecht explodieren lassen. Umso gr??er ist momentan die Nachfrage nach Alternativen Energiequellen wie beispielsweise gr?nem Wasserstoff. Auch in Deutschland wird verst?rkt in eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur investiert.

NEL auf Expansionskurs

Um diese Nachfrage bedienen zu k?nnen, hat NEL kr?ftig aufs Gaspedal gedr?ckt. Im neuen Werk in Her?ya werden mittlerweile schon im Drei-Schicht-Betrieb Elektrolyseure produziert. Damit will NEL die bisherige Produktionsleistung von 40 MW pro Jahr auf 500 MW pro Jahr ausbauen!?

Die NEL-Beteiligung Everfuel hat jetzt eine Ausschreibung gewonnen, in Wuppertal eine Wasserstofftankstelle f?r die Busse des ?ffentlichen Nahverkehrs zu bauen. Im ersten Schritt geht es dabei um 20 Busse, die betankt werden sollen, wobei der Plan vorsieht, die Kapazit?ten in den n?chsten Jahren bis zu 150 Bussen auszubauen.?

NEL-Aktie zur?ck auf dem Weg nach oben

Nachdem es f?r NEL an der B?rse im Prinzip in den vergangenen zw?lf Monaten ausschlie?lich bergab ging, hat die Aktie jetzt in die Erfolgsspur zur?ckgefunden. Ausgehend von den Tiefs Ende Februar bei knapp oberhalb von einem Euro verbesserte sich der Kurs Mitte M?rz in der Spitze bis auf ?ber 1,80 Euro. In den vergangenen Tagen ist der Kurs nun auf rund 1,60 Euro etwas zur?ckgekommen.?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

