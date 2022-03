NEL mit frischem Geld und ordentlich R?ckenwind. So geht es Montag weiter!

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn das Unternehmen konnte an der B?rse zuletzt massiv zulegen und hat sich ?berdies in der vergangenen Woche gleich mal knapp 160 Millionen Euro frisches Kapital ?ber die Ausgabe neuer Aktien beschafft. Mit diesem Geld will NEL jetzt die Produktionskapazit?ten ausbauen, um zus?tzliche [ ]

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn das Unternehmen konnte an der B?rse zuletzt massiv zulegen und hat sich ?berdies in der vergangenen Woche gleich mal knapp 160 Millionen Euro frisches Kapital ?ber die Ausgabe neuer Aktien beschafft. Mit diesem Geld will NEL jetzt die Produktionskapazit?ten ausbauen, um zus?tzliche Elektrolyseure zu produzieren.?

Denn die Diskussion um die Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands hat zu einem massiven Umdenken in der EU-Kommission gef?hrt und k?nnte die angestrebte Energiewende deutlich beschleunigen. Dementsprechend d?rfte die Nachfrage nach Elektrolyseuren in n?chster Zeit explodieren. Gerade gr?ner Wasserstoff wird einen enorm wichtigen Teil zur Energiewende beitragen.?

Der Ukraine-Konflikt ist ein gigantischer Beschleuniger f?r die NEL-Entwicklung und dem Unternehmen gelingt es, sich frisches Kapital zu beschaffen. Doch ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau vielleicht schon zu teuer? Oder bieten sich hier nicht vielmehr gigantische Gewinnchancen? All diese Fragen sind f?r uns Grund genug, NEL einmal genau auf den Pr?fstand zu stellen. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

