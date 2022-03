NEL nach der Kapitalerh?hung: Analysten sind super-bullish!

Der norwegische Wasserstoffspezialist hat die Gunst der Stunde genutzt und sich heimlich, still und leise frisches Kapital beschafft. Denn nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise hat sich die Aktie von 1,06 Euro auf ?ber 1,80 Euro verbessert. Jetzt hat NEL knapp 100 Millionen neuer Aktien zu einem Kurs von rund 1,60 [ ]

Der norwegische Wasserstoffspezialist hat die Gunst der Stunde genutzt und sich heimlich, still und leise frisches Kapital beschafft. Denn nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise hat sich die Aktie von 1,06 Euro auf ?ber 1,80 Euro verbessert. Jetzt hat NEL knapp 100 Millionen neuer Aktien zu einem Kurs von rund 1,60 Euro ausgegeben und sich damit neues Kapital beschafft.?

Diese Kapitalma?nahme war f?r das Analysehaus Jefferies Grund genug, die Norweger noch einmal etwas eingehender zu analysieren. In der soeben ver?ffentlichten Studie bleiben die Analysten bei ihrer Kauf-Empfehlung f?r Nel. Als Kursziel nennt Analyst Will Krikness 23 Norwegische Kronen. Das entspricht umgerechnet einem Kurs von rund 2,30 Euro. Bis dahin h?tte Nel also noch mehr als 40 Prozent Potential!

Der Ukraine-Konflikt ist ein gigantischer Beschleuniger f?r die NEL-Entwicklung und dem Unternehmen gelingt es, sich frisches Kapital zu beschaffen. Doch ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau vielleicht schon zu teuer? Oder bieten sich hier nicht vielmehr gigantische Gewinnchancen? All diese Fragen sind f?r uns Grund genug, NEL einmal genau auf den Pr?fstand zu stellen. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen.Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

