NEL nach der Kapitalerh?hung. Das sagen jetzt die Analysten!

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL hat gestern nach B?rsenschluss f?r einen kleinen Paukenschlag. Denn heimlich, still und leise hat der Konzern eine Kapitalerh?hung im Rahmen einer Privatplatzierung durchgef?hrt. Knapp 100 Millionen neue Aktien konnten f?r einen Kurs von 1,60 Euro platziert werden, was NEL rund 157 Millionen Euro frisches Kapital in die Kassen sp?lt. Der Aktienkurs pendelt sich heute entsprechend bei 1,60 Euro ein, was ein Minus von rund sechs Prozent gegen?ber dem gestrigen Schluss bedeutet.?

Diese Kapitalma?nahme war f?r das Analysehaus Jefferies Grund genug, die Norweger noch einmal etwas eingehender zu analysieren. In der soeben ver?ffentlichten Studie bleiben die Analysten bei ihrer Kauf-Empfehlung f?r Nel. Als Kursziel nennt Analyst Will Krikness 23 Norwegische Kronen. Das entspricht umgerechnet einem Kurs von rund 2,30 Euro. Bis dahin h?tte Nel also noch mehr als 40 Prozent Potential!

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

