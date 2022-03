NEL: R?cksetzer ist jetzt vielleicht DIE Chance f?r Nachz?gler!

Nachdem es f?r den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel zuletzt monatelang an der B?rse nur nach unten ging, scheint die Aktie jetzt den Turnaround geschafft zu haben. Denn die Diskussion um die Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands hat zu einem massiven Umdenken in der EU-Kommission gef?hrt und k?nnte die angestrebte Energiewende deutlich beschleunigen. Passend dazu konnte [ ]

Nachdem es f?r den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel zuletzt monatelang an der B?rse nur nach unten ging, scheint die Aktie jetzt den Turnaround geschafft zu haben. Denn die Diskussion um die Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands hat zu einem massiven Umdenken in der EU-Kommission gef?hrt und k?nnte die angestrebte Energiewende deutlich beschleunigen. Passend dazu konnte NEL jetzt eine 150 Millionen Euro schwere Kapitalerh?hung still und heimlich am Markt platzieren?

Dabei wurden die neuen Aktien zu einem Kurs von umgerechnet 1,60 Euro ausgegeben. Ein Niveau, das vor einigen Wochen noch v?llig undenkbar war. Denn Mitte Februar notierte der Kurs noch bei 1,06 Euro! Doch die j?ngste Rallye und vor allem die gigantische Perspektive der Wasserstoffbranche macht NEL wieder super-interessant. Der heutige R?cksetzer von rund f?nf Prozent ist nat?rlich der Kapitalerh?hung geschuldet und bietet jetzt vielleicht noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit.?

Der Ukraine-Konflikt k?nnte ein Beschleuniger f?r die NEL-Entwicklung der n?chsten Jahre sein und dem Unternehmen gelingt es, sich frisches Kapital zu beschaffen. Sollten Anleger daher die heutige Schw?che zum Einstieg nutzen? Oder steht die Aktie vielleicht doch am Anfang einer l?ngeren Abw?rtsspirale? All diese Fragen sind f?r uns Grund genug, NEL einmal genau auf den Pr?fstand zu stellen. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen.Einfach hier klicken.

