NEL: So geht es nach der Rekordjagd am Montag weiter!

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel l?uft es derzeit endlich mal wieder wie am Schn?rchen. Die Debatte um eine Beschleunigung der Energiewende, um der Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands zu entgehen, bietet f?r Nel eine enorme Perspektive. Dazu kommen neue Auftr?ge in den vergangenen Tagen beispielsweise vom Tech-Startup Solar Foods. Alles in allem ist Nel ger?stet f?r die n?chsten Wochen?

Seit der Er?ffnung der neuen Produktionsst?tte in Her?ya d?rfte sich die Produktionsgeschwindigkeit von Elektrolyseuren deutlich verk?rzt haben. Au?erdem kann Nel hiermit die immer gr??ere Nachfrage nach den Umwandlern bedienen. Auch Aktion?re d?rften langsam wieder ihr L?cheln zur?ckgewinnen. Denn seit den Februar-Tiefs bei 1,06 hat Nel mittlerweile schon rund 60 Prozent zugelegt und notiert aktuell wieder im Bereich von 1,70 Euro.?

Der Ukraine-Konflikt k?nnte ein Beschleuniger f?r die NEL-Entwicklung der n?chsten Jahre sein. Das Unternehmen ist mit der neuen Produktionsst?tte in Her?ya jedenfalls gut aufgestellt. Sollten Anleger daher die aktuelle Schw?che zum Einstieg nutzen? Oder steht die Aktie doch am Anfang einer l?ngeren Abw?rtsspirale? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen.Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

