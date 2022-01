Nel zieht die Notbremse! Bringt dieser Schritt jetzt die Wende?

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat jetzt einen wichtigen Schritt vollzogen, um die Trendwende einzuleiten. Denn der bisherige Vorstandsvorsitzen Jon Andr? L?kke gibt den Staffelstab in K?rze weiter an H?kon Volldal! Nach fast sechs Jahren verl?sst damit ?das? Gesicht den Konzern und Nel holt sich weiteres KnowHow ins Boot. Ob diese Entscheidung den Aktienkurs in die richtige Richtung schubsen kann??

Das Neue Jahr jedenfalls beginnt f?r Nel an der B?rse extrem durchwachsen. Nach dem H?henflug Ende Dezember auf fast 1,70 Euro ist der Kurs in den vergangenen Tagen wieder deutlich zur?ckgekommen. Zwischenzeitlich notierte Nel bei nur noch 1,40 Euro. Da es gerade in diesem Bereich in den vergangenen Monaten immer wieder verst?rktes Kaufinteresse gab, ist durchaus m?glich, dass Nel auch dieses Mal auf diesem Niveau die Kurve kriegt.

Nimmt NEL jetzt also wieder an Fahrt auf? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Wie groß sind die Perspektiven für grünen Wasserstoff und damit für NEL? Oder ist die Aktie nur etwas für hartgesottene Zocker?

