NELs Comeback nimmt Formen an. Neuer Auftrag f?r die Norweger.?

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel l?uft es derzeit endlich mal wieder wie am Schn?rchen und auch die Aktie konnte zuletzt enorm zulegen. Die Debatte um eine Beschleunigung der Energiewende, um der Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands zu entgehen, bietet f?r Nel eine gl?nzende Perspektive. In dieser Woche vermeldete NEL zudem einen neuen Auftrag aus Frankreich??

So sollen die Norweger die Wasserstofftankstellen der Wasserstoff-Taxis der Firma HysetCo ausr?sten. Die Elemente sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Zwar vereinbarten beide Parteien Stillschweigen ?ber das Auftragsvolumen doch die Tendenz ist klar: Immer mehr Unternehmen nutzen NEL als Partner zum Ausbau der Wasserstoffmobilit?t. An der B?rse setzt NEL heute etwas zur?ck und bietet damit vielleicht noch einmal eine g?nstige Einstiegsgelegenheit??

Der Ukraine-Konflikt k?nnte ein Beschleuniger f?r die NEL-Entwicklung der n?chsten Jahre sein. Das Unternehmen ist mit der neuen Produktionsst?tte in Her?ya jedenfalls gut aufgestellt. Sollten Anleger daher die aktuelle Schw?che zum Einstieg nutzen? Oder steht die Aktie doch am Anfang einer l?ngeren Abw?rtsspirale? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.