Nemetschek: Das hat gesessen!

Nemetschek-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Schlie?lich wird die Aktie rund zwei Prozent herunterpr?gelt. Auf 109,75 EUR verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Nemetschek erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Derzeit gen?gt ein Anstieg von rund f?nf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der bisherige Bestwert liegt bei 115,20 EUR. Jetzt brennt also die Luft!

Anleger, die f?r Nemetschek bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so g?nstig. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

k?nnen.