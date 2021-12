Nemetschek: Hier ist Feuer drin!

Allen Grund zur Freude haben heute Nemetschek-Aktion?re. Schlie?lich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund sieben Prozent. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufb?umen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sechs Prozent f?r neue Monatshochs. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 115,65 EUR. Wir erleben hier also einen echten B?rsenkrimi.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Da dieser Indikator bei 74,66 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit f?r (stark) steigende Kurse in Aufw?rtstrends einfach h?her ist als f?r fallende.

