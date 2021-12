Nemetschek: Jetzt noch einsteigen?

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Nemetschek-Aktion?ren zu h?ren. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund f?nf Prozent. Bei 114,10 EUR liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, k?nnen sich Langfrist-Anleger ein L?cheln nicht verkneifen. Wenn es danach geht, verl?uft Nemetschek n?mlich in Aufw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 76,35 EUR befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

