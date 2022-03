Nemetschek mit kr?ftigem Kursanstieg!

Nemetschek spielt heute seine ganze St?rke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund acht Prozent vorne. Damit stellt sich der Preis nun auf 88,36 EUR. Ist das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Nemetschek erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund vier Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Bei 91,66 EUR liegt der Hochpunkt. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Anleger, die von Nemetschek nicht ?berzeugt sind, k?nnen die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Putk?ufer oder Leerverk?ufer erhalten n?mlich einen kr?ftigen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, f?r den ist der Anstieg heute eine Best?tigung.

Fazit: Diese Nemetschek-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.