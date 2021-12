Nemetschek mit ordentlich Feuer!

Nemetschek begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Immerhin kann sich die Aktie um rund zehn Prozent nach oben schieben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Dieses Hoch verl?uft bei 115,65 EUR. Bei Nemetschek d?rfte es also in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von Nemetschek nicht ?berzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas g?nstiger B?rsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Nemetschek ?berzeugt sind, bekommen heute eine weitere Best?tigung.

