Netflix: Rette sich, wer kann!

Nichts zu feiern gibt es heute f?r Netflix-Aktion?re. So rauscht der Kurs rund drei Prozent in den Keller. Damit k?nnen Sie die Anteilsscheine jetzt schon f?r 356,44 USD kaufen. Droht damit nun der endg?ltige Absturz? Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie genau die Aktien [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Nichts zu feiern gibt es heute f?r Netflix-Aktion?re. So rauscht der Kurs rund drei Prozent in den Keller. Damit k?nnen Sie die Anteilsscheine jetzt schon f?r 356,44 USD kaufen. Droht damit nun der endg?ltige Absturz?

Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am st?rksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn Netflix rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung. So betr?gt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund acht Prozent. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 329,85 USD. Wir d?rfen also gespannt sein, was die n?chsten Tage bringen.

Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Denn es gibt heute einen kr?ftigen Discount. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zus?tzliche Best?tigung.

Fazit: Wie es bei Netflix weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

Die gro?e Netflix-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Netflix Netflix Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Netflix-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Netflix: Rette sich, wer kann! appeared first on Anlegerverlag.