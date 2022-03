Neuer Gro?auftrag f?r Nordex. Trotzdem f?llt die Aktie. Wie passt das zusammen??

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat heute einen neuen Gro?auftrag vermeldet. Trotzdem geht es f?r die Aktie aktuell fast zwei Prozent nach unten? Wie die Hamburger soeben verlauten lie?en, hat der franz?sische Betreiber von gr?nen Energieprojekten Valorem f?r zwei Windparks in Finnland insgesamt 57 Windkraftanlagen bei Nordex bestellt. Insgesamt geht es um ein Anlagevolumen von mehr als 300 Megawatt. Viel wichtiger:?

Nordex konnte auch einen lukrativen Wartungsvertrag f?r die Turbinen f?r die kommenden 30 Jahre ergattern. Die Turbinen sollen im Jahr 2024 geliefert. Trotz dieser guten Nachrichten geht es f?r Nordex an der B?rse heute mehr als drei Prozent nach unten. Damit setzt die Aktie ihre Kurskorrektur der vergangenen Tage fort. Seit den Tops vor zwei Wochen hat Nordex damit nun schon fast 15 Prozent eingeb??t.?

Nordex hat volle Auftragsb?cher und verliert an der B?rse trotzdem wieder an Boden. K?nnte das f?r Anleger eine g?nstige Einstiegsgelegenheit sein? Angesichts der spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktienkurs einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Resultate haben wir in einem brandneuen Nordex-eBook f?r Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.