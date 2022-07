Niedersachsens Wirtschaftsminister will EU-Belastungsmoratorium

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs ein Belastungsmoratorium aus Brüssel.

"Die Europäische Kommission hat offenbar den Weckruf, den der Angriff Russlands auf die Ukraine darstellt, nicht vollumfänglich gehört", sagte er der "Welt" (Montagsausgabe). Die Sanktionen gegen Russland seien richtig, in einer solchen Situation aber einfach weiterzumachen als wäre nichts geschehen, halte er für einen schwerwiegenden Fehler.

"Wir brauchen ein Belastungsmoratorium." Es müsse jetzt mal "für zwei Jahre Schluss sein mit immer neuen Anforderungen an unsere Landwirte, den Mittelstand und die deutsche Wirtschaft insgesamt", so Althusmann. "Das schwächt uns in einer Zeit, in der wir stark sein müssen."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH