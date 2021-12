NIKE als strong buy!?

Einen echten Fr?hstart legt heute NIKE auf das Parkett. Denn der Kurs springt satte rund sieben Prozent in die Gewinnzone. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles NIKE-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von NIKE der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche NIKE-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund drei Prozent. Dieses Hoch liegt bei 173,43 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, d?rften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Denn demnach sind f?r NIKE Aufw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 152,37 USD eingependelt hat. NIKE liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Diese NIKE-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

