Nio: Jetzt kaufen?

Grund zum Feiern haben heute alle Nio-Aktionäre. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund acht Prozent aus. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund ein Prozent. Dieses Top liegt bei 23,86 USD. Daher versprechen die n?chsten Tage Hochspannung.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Von dieser Warte aus sind n?mlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 34,81 USD verl?uft. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

