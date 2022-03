Nio mit kr?ftigem Kursanstieg!

Einen Traumstart legt heute Nio hin. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Einen Traumstart legt heute Nio hin. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zw?lf Prozent f?r neue Monatshochs. Dieses Hoch verl?uft bei 23,35 USD. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Anleger, die von der Aktie nicht ?berzeugt sind, k?nnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. So bekommen Put-K?ufer oder Leerverk?ufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer eh ?berzeugt ist von Nio, der wird mit dem heutigen Anstieg best?tigt.

Tipp f?r spekulative Anleger: Die Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine l?sst die Aktien von Produzenten Alternativer Energien regelrecht explodieren. Die Titel mit den gr??ten Gewinnchancen haben wir f?r Sie jetzt exklusiv zusammengefasst! Hier geht’s zum Gratis-Download.

Die gro?e Nio-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Nio Nio Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Nio-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Nio mit kr?ftigem Kursanstieg! appeared first on Anlegerverlag.