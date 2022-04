01.04.2022 - 16:32 Uhr Nio: The sky is the limit!

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Nio den heutigen Handel. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund sieben Prozent nach oben. Damit m?ssen f?r eine Wertpapier nun 22,59 USD hingebl?ttert werden. Haben die Bullen die B?ren dadurch dauerhaft vertrieben?

F?r eine ausf?hrliche Nio-Analyse einfach hier klicken. Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Top liegt bei 23,86 USD. Der Kursverlauf von Nio verspricht also spannend zu werden. Anleger, die bei Nio eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende "Nachkaufgelegenheit". Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Best?tigung.