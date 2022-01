Nokia auf dem Weg nach unten!

Aktion?re, die Nokia im Depot haben, d?rfte es heute die Laune verhageln. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund drei Prozent ab. Nur noch 5,27 EUR m?ssen nach diesem Abschlag f?r ein Wertpapier hingelegt werden. M?ssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die B?ren das Kommando ?bernommen?

Kursverlauf von Nokia der letzten drei Monate.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Nokia kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund eins Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 5,24 EUR in den Weg. F?r Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Nokia ?berzeugt sind, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die h?heren Notierungen die Chance auf einen verg?nstigten Baisse-Einstieg.

