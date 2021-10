Nokia: Jetzt geht?s los!

Bei Nokia geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit kostet der Titel nun 4,92 EUR. Ist das der Beginn der n?chsten Aufw?rtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den hei?en Stein?

Kursverlauf von Nokia der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verl?uft bei 5,13 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, k?nnen sich auf den GD200 st?tzen. Von dieser Warte aus sind n?mlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 4,44 EUR verl?uft. Die langfristigen Aufw?rtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

