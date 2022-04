Nordex-Aktie erneut mit m?chtig Auftrieb. Sollten Anleger jetzt rein?

Auch am heutigen Freitag setzt Nordex seinen j?ngsten H?henflug an der B?rse weiter fort. Nachdem das Unternehmen zu Wochenbeginn tolle Zahlen f?r das abgelaufene Jahr pr?sentiert hatte, befindet sich der Aktienkurs quasi konstant auf dem Weg nach oben. Auch heute legt die Nordex-Aktie weitere f?nf Prozent zu.? Der Windkraftanlagenbauer konnte Analysten und Experten j?ngst vor [ ]

Der Windkraftanlagenbauer konnte Analysten und Experten j?ngst vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv ?berraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erl?sen. Die Auftragsb?cher sind prall gef?llt!

Die Aktie startete die heute zu ende gehende Woche mit satten Verlusten und schlug zwischenzeitlich bei nur noch 14 Euro auf. Doch dann startete ein echter H?henflug. +3,1, +7,8% und heute noch einmal mehr als f?nf Prozent geht es f?r die Nordex-Aktie nach oben. Damit notiert der Kurs wieder oberhalb von 16,50 Euro.?

Nordex hat volle Auftragsb?cher und will 2022 endlich Gewinne einfahren. K?nnten die immer noch niedrigen Kurse also f?r Anleger eine g?nstige Einstiegsgelegenheit sein?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

