Nordex-Aktie setzt zur?ck! Sollten Anleger jetzt rein?

Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex hat eine turbulente Woche hinter sich. Ein gro?fl?chiger Hackerangriff am vergangenen Wochenende legte Teile des Unternehmens komplett lahm und f?hrte zu einem R?cksetzer an der B?rse. Dieser scheint nun jedoch beendet, denn heute pr?sentiert sich die Aktie wieder fester.? Dabei laufen die Gesch?fte f?r die Hamburger durchaus gut. Denn der Windkraftanlagenbauer [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex hat eine turbulente Woche hinter sich. Ein gro?fl?chiger Hackerangriff am vergangenen Wochenende legte Teile des Unternehmens komplett lahm und f?hrte zu einem R?cksetzer an der B?rse. Dieser scheint nun jedoch beendet, denn heute pr?sentiert sich die Aktie wieder fester.?

Dabei laufen die Gesch?fte f?r die Hamburger durchaus gut. Denn der Windkraftanlagenbauer konnte Analysten und Experten j?ngst vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv ?berraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erl?sen und vor allem seine Marge verbessern. Die Auftragsb?cher sind prall gef?llt!

An der B?rse kletterte die Aktie zwischenzeitlich sogar auf 17,50 Euro nach noch 14 Euro in der letzten M?rz-Woche! Diesem hohen Tempo musste Nordex zuletzt allerdings etwas Tribut zollen und ging in eine Konsolidierungsphase ?ber, die heute jedoch schon wieder beendet sein k?nnte??

Fazit: Nordex hat volle Auftragsb?cher und will 2022 endlich Gewinne einfahren. Sollten Anleger den j?ngsten R?cksetzer also zum Einstieg nutzen? Angesichts der spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktienkurs einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Resultate haben wir in einem brandneuen Nordex-eBook f?r Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

The post Nordex-Aktie setzt zur?ck! Sollten Anleger jetzt rein? appeared first on Anlegerverlag.