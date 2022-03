Nordex auf Tauchstation!

Nordex-Aktion?re werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Minux von rund zwei Prozent auf. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 15,59 EUR. Ist nun alles vorbei?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So fehlen aktuell nur rund rund neunzehn Prozent bis zum Monatshoch. Bisher bedeuten 18,61 EUR diesen H?chstwert. Es herrscht also Thriller-Atmosph?re.

Der 200er-Durchschnitt verl?uft momentan bei 15,29 EUR. Damit befindet sich Nordex in langfristigen Aufw?rtstrends. Weil die Aktie derzeit ?ber ihrer 50-Tage-Linie notiert, gelten im mittelfristigen Zeitfenster Aufw?rtstrends.

