Nordex-Boom h?lt an. Prognosen treiben die Kurse!

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat gestern seine Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr und vor allem einen Ausblick auf die kommenden Monaten pr?sentiert. Zahlreiche Analysten und vor allem auch die B?rse wurde offenbar positiv ?berrascht, denn die Kurse kennen seit der Ver?ffentlichung kein Halten mehr. Nach der gestern schon festen Sitzung schie?t Nordex heute abermals mehr als [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat gestern seine Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr und vor allem einen Ausblick auf die kommenden Monaten pr?sentiert. Zahlreiche Analysten und vor allem auch die B?rse wurde offenbar positiv ?berrascht, denn die Kurse kennen seit der Ver?ffentlichung kein Halten mehr. Nach der gestern schon festen Sitzung schie?t Nordex heute abermals mehr als acht Prozent nach oben!

Schlie?lich wollen die Hamburger den Umsatz 2022 von 5,4 Milliarden auf bis zu 6 Milliarden Euro steigern. Hauptaugenmerk d?rfte weiterhin auf der Marge liegen. Denn im vergangenen Jahr musste Nordex einen Verlust von 230 Millionen Euro verkraften. Die Marge beim EBITDA (rund 53 Millionen) lag bei ziemlich exakt ein Prozent. Hier peilt Nordex f?r 2022 eine Rendite zwischen 1,0 und 3,5 Prozent an. Die B?rse honoriert diesen ambitionierten Ausblick mit einem kr?ftigen Kurssprung.?

Nordex hat volle Auftragsb?cher und will 2022 endlich Gewinne einfahren. K?nnten die immer noch niedrigen Kurse also f?r Anleger eine g?nstige Einstiegsgelegenheit sein? Angesichts der spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktienkurs einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Resultate haben wir in einem brandneuen Nordex-eBook f?r Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.