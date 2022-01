Nordex erh?lt neuen Gro?auftrag. So geht es am Montag weiter!

P?nktlich zum Wochenende kann Windkraftanlagenbauer Nordex einen weiteren Auftrag verzeichnen. Wieder gehen die Turbinen nach S?damerika. Das norwegische Unternehmen Statkraft hat als Europas gr??ter Produzent erneuerbarer Energien 14 Turbinen bei den Hamburgern bestellt. Insgesamt hat der Windpark damit eine Leistung von rund 80 Megawatt. Das Beste:

Als Sahneh?ubchen erh?lt Nordex zus?tzlich einen Wartungsvertrag ?ber die kommenden drei Jahre mit Verl?ngerungsoption. Auch wenn das Unternehmen keine Angabe ?ber das Auftragsvolumen macht, d?rfte das ein weiterer Baustein sein, um die Ums?tze zu steigern. An der B?rse ist diese Erfolgsmeldung offensichtlich noch nicht angekommen. Der Kurs hat sich mit 14,21 Euro nahezu unver?ndert ins Wochenende verabschiedet.?

