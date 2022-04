Nordex hat das Kursziel noch nicht erreicht. Jetzt schnell rein?

Die Versch?rfung der Energiekrise spielt dem Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex momentan voll in die Karten. Das Unternehmen hat volle Auftragsb?cher und auch an der B?rse findet der Konzern zur?ck in die Erfolgsspur. Geht es nach den Experten, hat Nordex sogar noch einiges an Luft nach oben? Zuletzt konnte der Windkraftanlagenbauer Analysten und Experten vor allem beim [ ]

Die Versch?rfung der Energiekrise spielt dem Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex momentan voll in die Karten. Das Unternehmen hat volle Auftragsb?cher und auch an der B?rse findet der Konzern zur?ck in die Erfolgsspur. Geht es nach den Experten, hat Nordex sogar noch einiges an Luft nach oben?

Zuletzt konnte der Windkraftanlagenbauer Analysten und Experten vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv ?berraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erl?sen und auch die Marge soll endlich verbessert werden!

Goldman Sachs zeigt sich von dieser Zielen durchaus beeindruckt. Zwar bel?sst die Investmentbank ihre Einsch?tzung in der neuesten Studie bei ?neutral?, hat jedoch das Kursziel leicht angehoben. Die Experten sehen Nordex nun bei einem Kurs von 18,30 Euro als fair bewertet an.?

In den vergangenen Tagen oszillierte Nordex immer wieder um die Marke von 17 Euro, ohne jedoch den entscheidenden Durchbruch zu schaffen. Heute setzt der Kurs erstmals wieder etwas deutlicher zur?ck, und bietet damit m?glicherweise eine neue Kaufgelegenheit. Immerhin errechnet sich aus heutiger Sicht bis zum Kursziel von Goldman Sachs noch eine Gewinnchance von zw?lf Prozent!

Fazit: Nordex hat volle Auftragsbücher und will 2022 endlich Gewinne einfahren. Könnte die heutige Schwäche also für Anleger eine günstige Einstiegsgelegenheit sein?

