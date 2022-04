Nordex ist ab sofort ein klarer Kauf!

Nordex-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Nordex-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund dreizehn Prozent f?r neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 18,61 EUR. Bullen und B?ren k?mpfen also mit harten Bandagen.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Da dieser Indikator bei 15,19 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit f?r (stark) steigende Kurse in Aufw?rtstrends einfach h?her ist als f?r fallende.

Fazit: Wie es bei Nordex weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Erneuerbare Energien sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs so gefragt wie noch nie. Dementsprechend explodieren die Aktien solcher Hersteller regelrecht. Wo jetzt die gr??ten Gewinnchancen liegen, zeigen wir Ihnen v?llig kostenlos in diesem brandaktuellen Spezialreport. Einfach hier klicken.

Die gro?e Nordex-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Nordex Nordex Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Nordex-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Nordex ist ab sofort ein klarer Kauf! appeared first on Anlegerverlag.