Nordex kommt unter die R?der. DAS m?ssen Anleger jetzt beachten!

Nichts zu holen gb es zuletzt f?r Nordex-Aktion?re. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 10,17 Prozent weggebrochen. Mit R?cksetzern beendete das Wertpapier insgesamt vier der f?nf Handelstage. Dabei war das Minus vom Freitag in H?he von 3,49 Prozent f?r Nordex besonders schmerzhaft. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah [ ]

Nichts zu holen gb es zuletzt f?r Nordex-Aktion?re. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 10,17 Prozent weggebrochen. Mit R?cksetzern beendete das Wertpapier insgesamt vier der f?nf Handelstage. Dabei war das Minus vom Freitag in H?he von 3,49 Prozent f?r Nordex besonders schmerzhaft. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zur?ck?

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Nordex kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund sieben Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieses wichtige Tief wurde bei 13,76 EUR gefunden. Die Gemengelage ist also hochspannend.

F?r Nordex gelten aus technischer Sicht langfristige Abw?rtstrends. Denn der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage betr?gt 15,23 EUR. Solange die Kurse unterhalb dieses Indikators verlaufen, gelten formal Abw?rtstrends, bei Kursen dar?ber entsprechend Aufw?rtstrends. Im Widerspruch dazu stehen die mittelfristigen Trendpfeile auf gr?n, da der Kurs oberhalb seiner 50-Tage-Linie notiert.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

