Nordex mit Katapult-Start!

Was f?r ein Auftakt – Nordex gl?nzt heute mit einem kr?ftigen Anstieg. Bei einem Anstieg der Aktie um rund sieben Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 16,57 EUR. Die Spannung bei Nordex ist also auf dem Siedepunkt.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 18,19 EUR, sodass Nordex in Abw?rtstrends verl?uft. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

