Nordex mit Katapult-Start!

Nordex legt heute einen Traumstart hin. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. Damit kostet der Titel nun 14,42 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schlie?lich nur noch rund drei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 14,90 EUR. Es d?rfte in den n?chsten Tagen also hoch hergehen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, m?ssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Denn diese Linie verl?uft bei 16,96 EUR, sodass f?r Nordex Abw?rtstrends gelten. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abw?rtstrends.

