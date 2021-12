Nordex sichert sich Gro?auftrag. So geht es n?chste Woche weiter!

Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex wurde in den vergangenen Wochen kr?ftig durchgesch?ttelt. Zuletzt ging es wieder deutlich nach unten. Doch jetzt bestehen gute Chancen f?r eine Trendwende, denn Nordex konnte einen neuen Gro?auftrag eint?ten. So hat das norwegische Unternehmen Statkraft Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt f?r einen Windpark in Chile bestellt. Gleichzeitig soll [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.