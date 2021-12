Nordex weiter auf Talfahrt. Doch JETZT kommt ein neuer Gro?auftrag!

Das k?nnte genau zum richtigen Zeitpunkt kommen! Der Windkraftanlagenbauer Nordex erh?lt vom norwegischen Unternehmen Statkraft einen neuen Gro?auftrag ?ber insgesamt 19 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt. Fast noch wichtiger: Nordex konnte auch einen Wartungsvertrag ?ber die n?chsten drei Jahre abschlie?en und sichert sich damit ein lukratives Zusatzgesch?ft.?

An der B?rse scheint diese Meldung noch nicht so richtig angekommen zu sein. Am Freitag beendete die Aktie den Handel mit einem leichten Minus bei 14,19 Euro. Insgesamt beendete Nordex damit schon die neunte von insgesamt 13 Sitzungen im Dezember mit Abschl?gen und verliert allein im Dezember weitere zehn Prozent an Boden. In der kommenden Woche wird es darauf ankommen, ob der neue Gro?auftrag dem Kurs Aufwind verleihen kann.?

Nordex k?nnte jetzt also die Wende schaffen. Doch ist neue Auftrag wirklich der Beginn einer neuen Rallye? Angesichts der spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktienkurs einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Resultate haben wir in einem brandneuen Nordex-eBook f?r Sie zusammengefasst, das Sie am vierten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

