Novavax: DAS ist am Montag jetzt extrem wichtig!

Richtig leiden mussten zuletzt Novavax-Aktion?re. Schlie?lich gab der Kurs im Verh?ltnis zur Vorwoche 9,93 Prozent nach. Das Wertpapier ging an drei der f?nf Sitzungen mit Abschl?gen aus dem Handel. Insbesondere das Freitag-Minus von 8,99 Prozent bedeutete einen Schlag ins Kontor. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand?

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt n?mlich immer n?her. Schlie?lich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund dreizehn Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 65,82 USD in den Weg. Es herrscht also Hitchcock-Atmosp?re.

Die ?bergeordnete Technik zeigt f?r Novavax momentan Abw?rtstrends an. So l?sst sich der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage auf 165,80 USD errechnen. In der Technischen Analyse gelten bei Notierungen unterhalb dieses Indikators Abw?rtstrends und dar?ber Aufw?rtstrends. Da der Kurs unter seiner 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit ebenfalls Abw?rtstrends gegen?ber.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.

