Novavax: Jetzt geht?s los!

Novavax ist heute im Bullenmodus. Die Aktie liegt schließlich rund sieben Prozent im Gewinn. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 78,66 USD hingeblättert werden. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schlie?lich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sechzehn Prozent. Bei 91,00 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen n?mlich einen kr?ftigen Nachlass. Wen die Aktie ohnehin ?berzeugt, der kann sich heute beruhigt zur?cklehnen.

