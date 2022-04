Novavax mit Katapult-Start!

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von Novavax. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund zwei Prozent zubuche. Damit liegt der Preis nun bei 60,72 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von Novavax. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund zwei Prozent zubuche. Damit liegt der Preis nun bei 60,72 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr f?r die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 56,80 USD markiert. Daher versprechen die n?chsten Tage Hochspannung.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Denn Leerverk?ufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung best?tigt.

Tipp f?r spekulative Anleger: Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine explodieren die Aktien von Alternativen Energieproduzenten. Welche Titel jetzt die Chance auf eine Ver-Zehn-Fachung bieten, lesen Sie hier ausnahmsweise v?llig kostenlos.

Die gro?e Novavax-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Novavax Novavax Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Novavax-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Novavax mit Katapult-Start! appeared first on Anlegerverlag.