Novavax zeigt Aufl?sungserscheinungen!

Novavax-Aktion?re werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund vier Prozent ab. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 59,94 USD. Hier sind nun also erst einmal die B?ren am Zug, ehe die Bulle zur?ckschlagen k?nnen. Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Novavax-Aktion?re werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund vier Prozent ab. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 59,94 USD. Hier sind nun also erst einmal die B?ren am Zug, ehe die Bulle zur?ckschlagen k?nnen.

Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am st?rksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Die Aktie m?sste nur rund ein Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Bei 59,19 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Anleger, die von Novavax ?berzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal g?nstig einzusteigen. Denn die Aktie gibt es heute vielleicht zum letzten Mal so g?nstig. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

Fazit: Bei Novavax geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

Die gro?e Novavax-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Novavax Novavax Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Novavax-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Novavax zeigt Aufl?sungserscheinungen! appeared first on Anlegerverlag.