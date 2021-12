Nvidia Corporation: Alarmstufe Rot!

Das Lachen d?rfte Nvidia Corporation-Aktion?ren heute vergehen. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien n?mlich rund sechs Prozent g?nstiger. Nur noch 285,41 USD m?ssen nach diesem Abschlag f?r ein Wertpapier hingelegt werden. Stehen die B?ren jetzt dauerhaft auf der Kommandobr?cke oder wie geht es weiter?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Nvidia Corporation, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt sp?rbar eingetr?bt. Nvidia Corporation rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Derzeit reicht ein Rutsch von rund f?nf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser markante Punkt wurde bei 272,50 USD ausgelotet. Jetzt wird es also ernst!

Anleger, die f?r die Zukunft auf Nvidia Corporation setzen wollen, kommen jetzt noch einmal g?nstig zum Zug. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

Fazit: Diese Nvidia Corporation-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

